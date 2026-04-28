сегодня в 15:56

ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) покинут ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на WAM.

По данным издания, решение «соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны». Выход ОАЭ из объединений детально обсудят в ходе следующей встречи стран — участниц альянса в июне.

ОПЕК и ОПЕК+ — это международные объединения нефтедобывающих стран. Они были образованы для регулирования мирового рынка нефти.

ОАЭ (в то время эмират Абу-Даби) вступили в ОПЕК в 1967 году. Участником ОПЕК+ (расширенный формат ОПЕК) они стали в 2016 году.

