Сотрудники «Мособлгаза» помогли ветерану расчистить двор от снега в Дмитрове

Сотрудники «Мособлгаза» на этой неделе помогли 95-летней труженице тыла Вере Голубевой в селе Турбичево Дмитровского муниципального округа во время снегопада и ураганного ветра, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

В Подмосковье прошли сильный снегопад и ураганный ветер, из-за чего были повалены деревья, повреждены линии электропередач, а часть домов осталась без света. В селе Турбичево сотрудники «Мособлгаза» решили проверить, как чувствует себя ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Вера Константиновна Голубева, которая живет одна в частном доме.

Работники расчистили от снега двор и подход к дому, а по дороге убрали поваленные деревья. Это позволило обеспечить безопасный проход и подъезд к участку.

Помощь ветерану оказывают уже второй год. Сотрудники регулярно привозят продукты, набирают воду, колют дрова и помогают по хозяйству. В компании подчеркнули, что поддержка старшего поколения остается важной частью социальной работы «Мособлгаза».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.