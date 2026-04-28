Хирург из Домодедова сохранил пациенту почку при редкой патологии

Межрегиональный сосудистый центр успешно работает в Домодедовской больнице с 2016 года. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения возглавляет врач-кардиохирург высшей категории Леонид Гинзбург. Под его руководством внедрены современные методы лечения и выполнены тысячи высокотехнологичных вмешательств.

Недавно в центр поступил 40-летний мужчина с почечным кровотечением. Диагностика выявила аневризму почечной артерии — редкую патологию, которая может привести к некрозу тканей и внутреннему кровотечению. В большинстве случаев при таком диагнозе требуется удаление органа, однако врачи приняли решение провести эмболизацию сосудов, чтобы сохранить почку.

«Эмболизация артерий жизненно важных органов — это будни сосудистого центра. Но данный случай не является рядовым, так как аневризма почечной артерии встречается крайне редко в клинической практике. Благодаря современному ангиографу такие операции реальны, нам удалось сохранить почку пациента», — отметил Леонид Гинзбург.

Операция прошла успешно: аневризма значительно уменьшилась, кровоснабжение восстановлено, жизни пациента ничего не угрожает. Эндоваскулярная хирургия позволяет проводить вмешательства через небольшие проколы без разрезов, что снижает риски и ускоряет восстановление.

Леонид Гинзбург представляет медицинскую династию с более чем 300-летней историей. В 2024 году семья вошла в тройку лидеров регионального конкурса «Лучшая трудовая династия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.