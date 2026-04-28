Команда Красногорска выиграла 37 медалей на Абилимпиксе в Подмосковье

Воспитанники образовательного центра «Созвездие» из Красногорска завоевали 37 медалей на XII Московском областном чемпионате «Абилимпикс». Это на семь наград больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение недели красногорские участники стали лучшими в 15 компетенциях. В их активе — 16 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин подчеркнул высокий уровень подготовки команды.

«По количеству медалей, а главное по их качеству могу с уверенностью сказать, что наша команда — одна из сильнейших в Московской области. Поздравляю олимпийцев с великолепным результатом и желаю дальнейших побед. Благодарю наставников за созидание и самоотверженный труд по подготовке к чемпионату», — отметил Сюрин.

«Абилимпикс» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Минпросвещения РФ, который реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В чемпионате Московской области участвовали более 1 400 конкурсантов, соревнования прошли по 90 компетенциям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.