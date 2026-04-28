В Наро-Фоминском округе стартовал Кубок главы по картингу

Кубок главы по картингу открылся 27 апреля в Наро-Фоминском округе. Соревнования стали первым крупным стартом для воспитанников возрожденной секции на базе спортшколы «Трудовые резервы», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый турнир дал старт развитию автоспорта в округе. На открытии глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ отметил, что важно не только возродить секцию, но и вернуть традиции соревнований по картингу.

«Приятно видеть как возрожденную секцию, так и возрождать традиции соревнований по автоспорту», — сказал Роман Шамнэ.

Школа картинга работает на базе спортшколы «Трудовые резервы». Воспитанники изучают правила дорожного движения, устройство карта и основы вождения, а также отрабатывают навыки на трассе. Для занятий оборудованы гараж, техника и учебная трасса.

Кубок стал для спортсменов первым серьезным испытанием. Участники проходят комплексную проверку знаний и умений, включая этап технического обслуживания: проверку уровня масла и топлива, давления в шинах и замену свечей зажигания. По итогам соревнований призеры должны продемонстрировать не только мастерство управления картом, но и знание техники и ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.