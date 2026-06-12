В ДТП на трассе М-5 «Урал» в Раменском попали пять машин
В Раменском Московской области произошло массовое ДТП. По предварительной информации, пострадали 2 человека, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Авария произошла на 40-м км автодороги М-5 «Урал» в сторону области.
«По предварительной информации, столкнулись пять автомашин, передвигавшихся в попутном направлении», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Во второй половине дня 12 июня в Сети появилось видео с последствиями жесткой аварии, которая случилась на 41-м километре Новорязанского шоссе в Раменском муниципальном округе Раменское.
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