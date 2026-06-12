МВФ задержал выделение Украине 690 млн долларов
Международный валютный фонд (МВФ) задерживает не менее чем на полмесяца выделение Украине суммы почти на 690 млн долларов по одобренной кредитной программе, сообщает РИА Новости.
До момента фактического перевода средств Украине необходимо получить одобрение руководства МВФ, после которого деньги будут предоставлены.
Заседание совета управляющих международной организации состоится не ранее середины июня.
Нынешний платеж планировался к предоставлению еще 1 июня, но не был выдан в установленный срок.
Окончательная дата, когда Украина получит деньги МВФ, неизвестна.
Ранее сообщалось, что в ЕС опасаются, что к финансированию Украины придется вернуться не в 2028 году, как предполагалось ранее, а на год раньше. Причиной называется увеличившийся дефицит финансирования Украины на следующий год — ей потребуются дополнительные 19 миллиардов евро.
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