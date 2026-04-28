Более 650 народных троп обустроят в Подмосковье в этом году

В Московской области в 2026 году продолжат развитие пешеходной инфраструктуры по программе «Пешком». Определены 313 троп к социально значимым объектам, всего планируется обустроить более 650 маршрутов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В регионе сформирован перечень из 313 пешеходных троп, ведущих к социальным объектам. В их числе 130 маршрутов к школам, 64 — к детским садам, 59 — к остановочным павильонам, 16 — к медицинским учреждениям, 15 — к паркам и скверам, 12 — к железнодорожным станциям, 11 — к другим образовательным организациям и 6 — к домам культуры.

Помимо создания новых маршрутов, в муниципалитетах проведут обновление покрытия. Изношенную тротуарную плитку заменят на современное асфальтовое покрытие. Это позволит сделать ежедневные маршруты жителей более удобными и безопасными.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что в 2026 году программу увеличили почти вдвое — планируется обновить 1 037 пешеходных коммуникаций.

«Речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих. Часть объектов включена в программу для замены изношенного плиточного покрытия», — пояснил Даниленко.

Адресный перечень сформирован по заявкам жителей. В приоритете — тропы вблизи школ и больниц. Лидерами по количеству новых маршрутов станут Балашиха, где обустроят 62 тропы, Химки — 61 и Одинцовский округ — 52.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.