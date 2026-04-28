Ветераны СВО из Наро-Фоминска защитили проекты в мастерской управления «Сенеж»

Участники специальной военной операции и программы «Герои Подмосковья» Игорь Тараканов и Владимир Ливанцов завершили важный этап обучения. В мастерской управления «Сенеж» они представили итоговые проекты и успешно прошли защиту, получив дипломы о профессиональной переподготовке.

Наставником бойцов на протяжении всей программы был глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ. Он сопровождал участников от первого образовательного модуля до стажировок и отметил их профессиональный рост. По его оценке, выпускники проявили себя как вдумчивые и серьезные специалисты, востребованные в системе управления.

Кадровую программу «Герои Подмосковья» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Проект помогает ветеранам получить гражданскую квалификацию для работы в органах власти и продолжить служение региону уже в мирной сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы „Время героев“. Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.