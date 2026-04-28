В Подмосковье резидент ОЭЗ «Дубна» ввел в эксплуатацию цех медизделий

Компания МЛТ, входящая в группу ЭМКО и являющаяся резидентом ОЭЗ «Дубна», получила разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного производственно-складского комплекса. Проект направлен на выпуск медицинских изделий для диагностики in vitro, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«В результате реконструкции площадь комплекса увеличилась более чем в 1,7 раза — с 375,6 кв. м до 643,3 кв. м. Объем инвестиций в проект составил 231,9 млн рублей, создано 49 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания специализируется на разработке и производстве медизделий для клинической лабораторной диагностики, в том числе приборов и реагентов для исследования системы гемостаза. В последние годы предприятие сосредоточилось на выпуске оборудования и реагентов для пробоподготовки микроскопических препаратов. Автоматы окраски позволяют в несколько раз ускорить получение препаратов без потери качества. В текущем году планируется начать выпуск автоматов заключения микропрепаратов под покровное стекло. Оборудование защищено двумя российскими патентами, технические решения также запатентованы в КНР и Иране. Продукция применяется в гематологии, микробиологии, цитологии и гистологии.

Расширение мощностей позволит увеличить объем выпуска востребованной продукции для лабораторий и медучреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.