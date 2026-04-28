Жителям Подмосковья напомнили, как получать счета ЖКУ онлайн

Единый расчетный центр Московской области разъяснил жителям региона, как получать и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги во время отпуска или дачного сезона. Электронные квитанции доступны в личном кабинете и мобильном приложении, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С началом дачного и отпускного сезона жителям Подмосковья напомнили о необходимости контролировать коммунальные начисления. Счета за апрель в ближайшие дни появятся в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Электронный счет является полным цифровым аналогом бумажного документа. Его можно скачать на компьютер или смартфон и оплатить в удобное время. Такой формат исключает риск утери документа и позволяет сократить расход бумаги. Подписаться на электронную квитанцию можно в разделе «Платежи», выбрав опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указав адрес электронной почты. Личный кабинет и приложение работают ежедневно с 6:00 до 23:00.

Жители региона также могут перейти на Единый платежный документ через портал госуслуг.

«Проект запущен в регионе год назад. За это время мы уже видим позитивную динамику — жители быстро адаптируются к новому формату, доля получателей электронной квитанции стабильно растет. Прежде всего, это удобно — один документ в смартфоне заменяет стопку бумаг. Также на РПГУ доступны не только платежные документы, но и возможность проверки начислений и контроль расходов — по одному или нескольким объектам недвижимости одновременно. Во-вторых, это быстро — квитанция в электронном виде может быть направлена сразу после ее формирования в системе», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Министр подчеркнул, что сервис позволяет жителям оперативно получать документы и контролировать начисления дистанционно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.