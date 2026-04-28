Унесший жизни 7 человек пожар на севере Москвы потушили

сегодня в 14:33

Пожар в строящемся здании во 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы потушили. Семь человек погибли, сообщает РБК .

Еще 12 пострадали.

31 человека удалось спасти. Общая площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров.

Возгорание началось днем 28 апреля, ему присвоили четвертый ранг сложности. Для тушения были задействованы даже пожарный поезд и вертолет.

