Медведев заявил, что все закончится победой России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможный прямой конфликт между Соединенными Штатами и Европой закончится победой России, сообщает ТАСС .

Об этом политик заявил в ходе общения со студентами на марафоне «Знание. Первые».

«На самом деле забавно наблюдать, как развиваются отношения между США и Европой. Они как пауки в банке, и меня это радует. Но, как принято говорить, будем смотреть дальше. Запасайтесь попкорном», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что любой подобный конфликт закончится победой для Москвы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Киев знают, чем закончится проведение специальной военной операции.

