Медведев заявил, что все закончится победой России

Медведев: конфликт между США и Европой закончится победой России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможный прямой конфликт между Соединенными Штатами и Европой закончится победой России, сообщает ТАСС.
Об этом политик заявил в ходе общения со студентами на марафоне «Знание. Первые».
«На самом деле забавно наблюдать, как развиваются отношения между США и Европой. Они как пауки в банке, и меня это радует. Но, как принято говорить, будем смотреть дальше. Запасайтесь попкорном», — сказал Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что любой подобный конфликт закончится победой для Москвы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Киев знают, чем закончится проведение специальной военной операции.
