«Мы знаем, чем все закончится»: Путин высказался о завершении СВО

Владимир Путин: в Киеве уже задумываются о том, как «оформлять» победу России

Президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве уже задумываются о том, как «оформлять» ситуацию с будущей победой России. Об этом он сказал 21 апреля на встрече с представителями муниципального сообщества, сообщает газета «Известия» .

Во время встречи один из участников поблагодарил выполняющих задачи спецоперации и выразил уверенность, что победа будет за Россией, отметив, что в этом «никто не сомневается, и враг тоже».

«Да. Там просто думают, как это все оформить», — сказал Путин.

Президент также заявил, что российская сторона понимает, чем завершится конфликт, однако не намерена делать публичных заявлений по этому поводу.

«Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», — сказал президент.

19 февраля заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Свердловскую область заявил, что страна добьется мира и обеспечит собственную безопасность. По его словам, цели спецоперации заключаются в долгосрочном обеспечении безопасности и недопущении угрозы войны.

