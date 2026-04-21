Банда «слэм-воров» крадет украшения у посетителей концертов в Петербурге

В Санкт-Петербурге появилась банда «слэм-воров», которая обчищает карманы посетителей концертов, пока те веселятся и танцуют в толпе, сообщает SHOT .

Случаи кражи были зафиксированы в одном из ночных клубов города. За последний месяц минимум пять посетителей заведения заявили о краже смартфонов. Их так и не удалось отыскать.

Администраторы клуба утверждают, что за кражами стоят «слэм-воры», которые специально покупают билеты на концерты, чтобы грабить посетителей. Они орудуют в толпе во время вечеринки и незаметно обчищают сумки и карманы зрителей, а также снимают с них дорогие украшения.

Один из пострадавших рассказал, что в ходе концерта почувствовал, как у него рвется цепочка с крестиком. Это была семейная реликвия из «царского золота» 56-й пробы. Посетитель искал ее на полу, но тут к нему подошел еще один человек и заявил, что неизвестные тоже пытались выдернуть украшение. Мужчина быстро среагировал и успел его перехватить.

Пострадавший, у которого пропала цепочка с крестиком, обратился к администратору, но поиски провалились. Предварительно, ущерб оценивается в 40-50 тысяч рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.