«Бонжур, е***»: россиянка «интеллигентно» поздоровалась с Макроном

Россиянка встретила французского президента Эммунуэля Макрона в Польше и «интеллигентно» поздоровалась с ним, сообщает «Поток» .

Девушка увидела лидера Франции в польском Гданьске, куда тот прилетел на переговоры с премьер-министром республики Дональдом Туском. Оба политика в сопровождении охраны были на улице, где собралась целая толпа.

Среди них была и россиянка. Она сделала фото с Макроном и поприветствовала его по-французски, но добавила немного русского мата.

«Бонжур, е***», — с улыбкой сказала девушка.

Макрон также позировал для селфи с улыбкой на лице.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.