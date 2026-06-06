Расследование: смерть Халка Хогана не связана с криминалом

Хоган умер в июле 2025 года, ему был 71 год.

Как пишет газета California Post со ссылкой на полицейских, расследование смерти Хогана длилось почти год.

Дочь актера, несмотря на заключения, сделанные экспертами, о ненасильственной смерти, несколько раз говорила, что у нее есть серьезные сомнения в этом. Она также предлагала оплатить вскрытие.

Расследование смерти, которое специалисты провели в течение почти 11 месяцев, показало, что смерть рестлера произошла в результате естественных причин. Он плохо себя чувствовал после нескольких операций. В день смерти около Хогана находились жена и два медика. Они заметили, что он перестал дышать, и вызвали скорую помощь. Актера доставили в больницу, где и констатировали смерть.

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