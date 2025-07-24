Икона рестлинга Халк Хоган умер от остановки сердца

Американский рестлер Халк Хоган умер от остановки сердца в возрасте 71 года, сообщает TMZ Sports . Он был одним из наиболее популярных рестлеров и получил особую известность во время выступлений в рестлинг-промоушене WWE.

Звезды американского телевидения не стало в городе Клируотере (штат Флорида). Ранним утром 24 июля к нему приехали врачи, которые позже сообщили, что у Хогана остановилось сердце.

Несколько недель назад супруга рестлера Скай опровергала слухи, что он находится в коме. Она утверждала, что у Хогана «сильное» сердце и он восстанавливается после операций.

Позавчера, 22 июля, ушел из жизни легендарный рок-музыкант Оззи Осборн. Сооснователя группы Black Sabbath не стало в возрасте 76 лет. В последние месяцы жизни «Принц тьмы» не мог самостоятельно передвигаться — рокер пережил семь операций на позвоночнике. Также Оззи страдал от болезни Паркинсона.