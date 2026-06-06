ВС России ударили ночью по Одессе и Черноморску
Российские военные нанесли ночной массированный удар по территориям Одессы и Черноморска, сообщает SHOT.
По предварительным сведениям, в этой атаке на противника участвовало около 50 беспилотников «Герань».
В Одессе видели яркие вспышки. ВС РФ били в районе порта и военной инфраструктуры. Как написали местные каналы, после российской атаки возник пожар. Зарево от прилетов БПЛА видели издалека.
Кроме того, под ударом были Харьковская, Полтавская, Днепропетровская и Сумская области Украины.
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