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ВС России ударили ночью по Одессе и Черноморску

Российские военные нанесли ночной массированный удар по территориям Одессы и Черноморска, сообщает SHOT .

По предварительным сведениям, в этой атаке на противника участвовало около 50 беспилотников «Герань».

В Одессе видели яркие вспышки. ВС РФ били в районе порта и военной инфраструктуры. Как написали местные каналы, после российской атаки возник пожар. Зарево от прилетов БПЛА видели издалека.

Кроме того, под ударом были Харьковская, Полтавская, Днепропетровская и Сумская области Украины.

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