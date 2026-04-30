Странные следы нашли во взорвавшейся квартире на северо-западе Москвы

В квартире на северо-западе Москвы, где ночью произошел взрыв, обнаружили следы алюминиевой пудры. В результате ЧП пострадал 61-летний хозяин жилья, сообщает сайт MK.Ru .

Взрыв произошел в ночь на 30 апреля в квартире на улице Академика Бочвара. После него начался пожар.

Огонь потушил 61-летний владелец жилья. Мужчина получил ожоги, его доставили в больницу.

По данным издания, следы алюминиевой пудры нашли в помещении после происшествия.

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве сообщила, что по факту взрыва проводится доследственная проверка.

