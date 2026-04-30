Овечкин может пойти в политику, заявили в Госдуме

Российский хоккеист и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мог бы заняться политикой при наличии интереса к этой сфере, допустила депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Сам спортсмен пока не объявлял о решении стать политиком, сообщает Metaratings.ru .

«Мог бы Овечкин стать политиком? Кроме необходимости иметь качества, нужен и интерес к этому. Если у Овечкина есть интерес и желание, почему нет? Вы же не решаете за него, чем ему дальше заниматься. Каждая работа тяжелая. Все виды занятости имеют свои особенности. В первую очередь все зависит от желания самого человека», — сказала законодатель.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца текущего сезона. «Ови» пока не объявил, будет ли подписывать новое соглашение с командой, которая в этом году не вышла в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.