Огонь на севере Москвы: на помощь вызвали авиацию

сегодня в 12:44

Авиация запрошена для тушения смертельного пожара в Москве

На севере столицы — сильный пожар на стройке. Из-за масштабов происшествия оперативные службы запросили помощь авиации для ликвидации огня. Об этом сообщает ТАСС .

Пожар произошел во 2-м Амбулаторном проезде на стройке крупного технопарка. Пожару присвоена высшая категория сложности.

Число жертв возгорания достигло трех человек. Одним из погибших оказался 40-летний рабочий Дмитрий. Мужчина скончался от отравления угарным газом.

Спасателям удалось эвакуировать 31 человека. По данным оперативных служб, на момент возгорания на стройке могли находиться до 300 рабочих.

Как пишет «Осторожно, Москва», людей в здании ищут с помощью беспилотника. В результате пожара пострадали 7 человек.

