Бушующий на севере Москвы пожар возник на стройке крупного технопарка, а не ЖК

Пожар на севере Москвы во 2-м Амбулаторном проезде возник на стройке крупного технопарка, а не многоэтажного дома, сообщает «МК: срочные новости» .

Комплекс возводится на месте бывшего завода «Изолятор». Возгорание произошло в здании, где должен был разместиться data-центр. Предварительно, огонь объял стройматериалы.

Пожару присвоена высшая категория сложности. Есть погибшие и пострадавшие.

На месте работают пожарные и медики. Спасатели столкнулись с трудностями при тушении: открытый огонь препятствовал оперативному доступу к очагу возгорания.

Всего внутри здания могут находиться до 300 человек.

