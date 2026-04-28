Микрозаймы станут менее доступны: биометрия и ПДН давят на рынок

Эксперт Димченко: рынок МФО к концу 2026 года может сократиться на 22%

По итогам 2026 года объем рынка МФО может сократиться на 22%. Многое будет зависеть от того, насколько быстро участники отрасли сумеют подстроиться под регуляторные изменения, заявила РИАМО директор по развитию бизнеса «Альфа-Денег» Надежда Димченко.

Ключевое воздействие окажут ужесточение расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), ограничение полной стоимости кредита (ПСК), снижение максимальной переплаты до 100%, а также в начале 2027 года — внедрение обязательной биометрии, отметила эксперт.

Удержать объемы выдач могут помочь переход на долгосрочные продукты и выстроенная работа с повторными заемщиками c подтвержденным доходом. Уже сейчас ряд компаний внедряют кредитные линии.

«Мы также прогнозируем снижение маржи и уже учитываем это в своей стратегии. При этом не исключаем, что отрасль попытается компенсировать снижение маржинальности за счет реализации дополнительных сервисов», — указала Димченко.

По ее мнению, повысить устойчивость рынка без ущерба для роста позволило бы использование анкетных данных и собственных скоринговых моделей (математические модели, которые проводят анализ по разным параметрам, оценивают качества и делают выводы о заданных характеристиках — ред.) для корректной оценки реальных доходов и расходов заемщика при расчете ПДН.

«Говоря о рисках сокращения рынка МФО для финансовой системы в целом важно подчеркнуть, что ухудшение доступности займов ведет к дисбалансу в секторе и ускоряет разрастание нелегального кредитования — уже за пределами регуляторного поля ЦБ», — прокомментировала Димченко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.