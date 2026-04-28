Спортсменки из Клина взяли серебро и бронзу первенства РФ по боксу

Спортсменки из Клина завоевали серебряную и бронзовую медали на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 15–16 лет, которое завершилось 26 апреля в Чехове. По итогам турнира сборная Московской области стала третьей в командном зачете, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие 552 спортсмена из 65 регионов России. Клин на турнире представили воспитанницы МБУ ДО СШОР «Клин Спортивный».

Ирина Левшина в весовой категории до 63 кг одержала победу над соперницами из Кемерова и Тюмени, но в полуфинале уступила прошлогодней победительнице первенства России Марии Олифиренко из Краснодарского края. По итогам турнира спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Елизавета Алейникова, выступавшая в весе до 70 кг, победила соперниц из Иркутской области, Кемерова и Челябинска. В финале она уступила представительнице Республики Коми Дарье Шиляевой и стала серебряным призером.

Клинские спортсменки внесли вклад в общий результат региона. Сборная Московской области заняла третье место в медальном командном зачете. В женском зачете команда завоевала пять наград — одно золото, три серебра и одну бронзу.

По итогам соревнований Елизавета Алейникова и Ирина Левшина выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта России по боксу». Спортсменок тренируют Евгений Митюгин, Владимир Плутицкий и Андрей Шевель.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.