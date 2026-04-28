В Щелкове назвали победителей конкурса «Театральная весна Подмосковья»

Финал областного конкурса «Театральная весна Подмосковья» прошел 25 и 26 апреля в театрально-концертном центре «Щелковский театр». В нем приняли участие более 200 артистов из 11 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс организовала администрация городского округа Щелково при информподдержке регионального министерства культуры и туризма. На участие подали 30 заявок, во второй тур прошли 17 коллективов. Артисты выступали в трех возрастных группах — от 7 до 12 лет, от 13 до 18 лет и от 19 лет — в единственной номинации «Драматический спектакль». Конкурс посвятили 65-летию первого полета человека в космос, отдельные награды получили постановки на эту тему.

Гран-при завоевала школа мюзикла «Инсайд» из Химок. Спектакль «М-Х-Г-Н» по мотивам истории о бароне Мюнхгаузене стал лучшим в младшей группе, а постановка «Человек, который НЕ верил» отмечена за лучший актерский ансамбль и авторский сценарий. В этой же группе второе место заняла студия «Горошина» из Истры со сказкой «Су анасы», третье — коллектив «Сказка» из Королева со спектаклем «Как кот воеводою стал». Лучшим актером среди детей признан Михаил Божиков, лучшей актрисой — Елизавета Ионова.

В средней группе победил молодежный театр-студия «Синяя птица» из Серпухова со спектаклем «Шинель». Игорь Мельник получил диплом за лучшую мужскую роль. Во взрослой категории первое место присудили Народному коллективу «Королевский драматический театр» за постановку «Позывной „Сипай“. Коллективы из Королева, Мытищ, Наро-Фоминска и Щелкова также получили дипломы за режиссуру, инсценировку, актерские работы и оригинальные сценарии.

Специальный диплом за лучшую реализацию космической темы вручили образцовому театральному коллективу «Феникс» из Королева за спектакль «Они были первыми».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.