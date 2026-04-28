Каширский регоператор вывез 2,5 млн куб м отходов в Подмосковье с начала года

Каширский региональный оператор с начала года вывез более 2,5 млн куб. м отходов на территории Подмосковья и обновил контейнерную инфраструктуру. Компания также усилила работу техники в зимний период и приняла свыше 7,5 тыс. обращений в МФЦ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С начала года объем вывоза твердых коммунальных отходов составил 1,9 млн куб. м. Раздельно собрано 80 тыс. куб. м вторичных материальных ресурсов. Крупногабаритных отходов вывезено 368 тыс. куб. м, мусора после уборки территорий — 5,6 тыс. куб. м. Кроме того, ликвидированы несанкционированные свалки общим объемом 118 тыс. куб. м.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.