Коммунальщики устраняют последствия снегопада во дворах Долгопрудного

Коммунальные службы Долгопрудного все еще устраняют последствия аномального снегопада во дворах округа. За утро зафиксировано более 10 упавших деревьев, на расчистку вышли 234 дворника и 21 единица техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В работах задействованы 14 управляющих компаний. Дворники вручную расчищают тротуары, пешеходные дорожки и входы в подъезды. Основное внимание уделяют упавшим из-за тяжести мокрого снега деревьям.

По состоянию на утро более 10 поваленных стволов обнаружили на дворовых территориях, преимущественно в старой части города. Для ликвидации аварийных деревьев управляющие компании используют бензопилы, работы ведутся точечно.

Кроме того, на уборке задействована 21 единица спецтехники — тракторы, погрузчики и подметальные машины. Они очищают проезды и сгребают снежную массу. Жителей просят не парковать автомобили под деревьями и рядом с работающей техникой. Об упавших деревьях можно сообщить в свою управляющую компанию или в ЕДДС по телефону: 8(495)408-72-22.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.