Набиуллина заявила о рекордном дефиците кадров в России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в современной истории страны не было такого острого дефицита рабочей силы. Ситуация влияет на экономику и решения регулятора, сообщает газета «Известия» .

28 апреля на «Альфа-саммите» Эльвира Набиуллина подчеркнула, что нынешний кадровый дефицит стал беспрецедентным для современной России и оказывает прямое влияние на экономическую ситуацию.

«Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию и на наше решение», — сказала она.

Глава регулятора также отметила, что текущие риски остаются проинфляционными. По ее словам, на последнем заседании Банк России выделил два ключевых фактора неопределенности: ситуацию на Ближнем Востоке и возможные изменения параметров бюджетной политики.

27 апреля генеральный директор рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов заявил, что сокращение кадрового резерва носит системный характер. Он пояснил, что ключевым фактором остается демографическая ситуация: на рынок труда выходит малочисленное поколение, при этом доля работников старшего возраста постепенно растет.

