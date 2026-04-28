В Подмосковье утвердили график работы медучреждений на 1–3 мая

Медицинские организации Московской области будут работать по измененному графику с 1 по 3 мая. Кабинеты неотложной помощи и стационары продолжат прием пациентов, часть поликлиник откроется 2 мая, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать все праздничные и выходные дни — с 08:00 до 18:00. Обслуживание вызовов на дому будет осуществляться 1, 2 и 3 мая с 08:00 до 20:00. Скорая медицинская помощь, а также стационарные отделения больниц продолжат работать в круглосуточном режиме», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Взрослые, детские и стоматологические поликлиники, а также женские консультации будут принимать пациентов 2 мая с 09:00 до 15:00. Выходные дни для них — 1 и 3 мая. При этом 1 и 3 мая в стоматологических поликлиниках будут работать дежурные врачи с 09:00 до 14:00.

Записаться на прием можно через чат-бот Денис в мессенджере МАХ https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, по телефону горячей линии 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.