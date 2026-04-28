«Россети Московский регион» круглосуточно устраняет последствия циклона в Мытищах

Энергетики компании «Россети Московский регион» устраняют последствия циклона в Мытищах в круглосуточном режиме. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В данное время отключения зафиксированы в 11 населенных пунктах – деревнях Семкино, Еремино, Новосельцево, Драчево, Румянцево, Подольниха, Муракино, Голенищево, Рождественно, Протасово, пос. Птицефабрики.

Отключений на социально значимых объектах нет.

На восстановлении электроснабжения работают 5 бригад и 4 единицы техники.

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров совместно с представителями управления жилищно-коммунального хозяйства держат на контроле ход выполнения работ по восстановлению электроэнергии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.