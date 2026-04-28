Экс-директор букмекерской компании получил 8 лет колонии за взятку в 60 млн руб

Трое мужчин в Подмосковье получили сроки за взятки и мошенничество на 60 млн

В Московской области вынесен приговор троим мужчинам, признанным виновными в коррупционных преступлениях. Бывший генеральный директор букмекерской компании, бывший сотрудник полиции и адвокат осуждены за дачу взятки в особо крупном размере, посредничество во взяточничестве и мошенничество. Все трое выполняли разные роли в преступной схеме.

По данным следствия, директор букмекерской компании хотел избежать передачи в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности ФСБ, связанных с хищением бюджетных средств на его предыдущем месте работы. Через посредников он передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и сам оперативный сотрудник участвовали в оперативном эксперименте. После передачи денег все фигуранты были задержаны.

Следователи провели масштабную работу: более 30 допросов, 15 судебных экспертиз, включая фоноскопические и компьютерно-технические. На первых этапах расследования в ходе обысков изъяли 55 миллионов рублей. Эта сумма по приговору суда была обращена в доход государства.

Суд назначил бывшему начальнику отделения полиции 3,5 года колонии и штраф 500 тысяч рублей. Бывший адвокат получил 7 лет и 2 месяца со штрафом 12 миллионов рублей. Экс-директору букмекерской компании дали 8 лет и 2 месяца колонии строгого режима со штрафом 12 миллионов рублей, сообщил Следком.

