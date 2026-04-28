Спасатели эвакуировали второго за день туриста с Эльбруса

Молодой турист пострадал при восхождении на Эльбрус. Спасателям пришлось незамедлительно эвакуировать его, сообщает пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии в мессенджере МАКС .

Предварительно, 23-летний мужчина был незарегистрированным туристом. Он успел взобраться на высоту 5000 метров, но затем получил ушибы.

Спасатели спустили его на поляну Азау. Турист отказался от медицинской помощи.

Также во вторник с Эльбруса была эвакуирована 52-летняя альпинистка из Монголии. На высоте 5200 м у нее проявились признаки горной болезни. Ее тоже доставили на поляну Азау.

