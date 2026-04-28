В Бурятии на руднике «Ирокинда» из-под лавины извлекли тела шестерых погибших

В Бурятии на руднике «Ирокинда» завершились поисково-спасательные работы. Спасатели обнаружили тела еще двух погибших под лавиной. Таким образом, из-под завалов извлечены все шестеро человек, которые числились пропавшими без вести.

Сход снежной массы произошел утром 28 апреля. В момент трагедии девять человек проводили работы по расчистке технологической дороги. Троим из них удалось выбраться самостоятельно. Остальные шестеро, к сожалению, погибли. Поиски продолжались несколько часов.

На месте работали сотрудники МЧС и спасательные отряды. Из-за большого объема снега — от 22,5 до 45 тысяч кубометров — разбор завалов занял много времени. Спасатели действовали в сложных погодных условиях, но смогли завершить работу и найти всех пострадавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Следователи выясняют причины схода лавины и соблюдение правил безопасности на руднике. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь, пишет РЕН ТВ.

