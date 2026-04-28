Еще несколько тел нашли на месте схода лавины в Бурятии

Спасатели обнаружили еще три тела на месте схода лавины на руднике в Бурятии, сообщает ТАСС .

Снежная лавина похоронила под собой рудник «Ирокинда» в Муйском районе утром 28 апреля. Под завалами оказались шесть человек.

Ранее спасатели обнаружили тело 19-летнего парня. Он учился в университете и проходил на предприятии практику в качестве электромонтера.

Также были найдены еще три тела. Под завалами остались двое. Неизвестно, в каком они состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

