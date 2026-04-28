Воскресенское предприятие выпустило более 4000 предохранительных клапанов за год

Воскресенское предприятие НПО АСТА за год произвело свыше 4000 предохранительных клапанов для пароконденсатных систем и систем теплоснабжения, рассказал учредитель компании Евгений Синодов.

В марте 2025 года НПО АСТА в Воскресенске начало серийное производство предохранительных клапанов для систем теплоснабжения, промышленных емкостей и оборудования. Проект получил поддержку фонда развития промышленности России.

По словам учредителя компании Евгения Синодова, за прошлый год и начало текущего года предприятие выпустило более 4000 клапанов, что составляет около 70% от максимальной мощности. Компания стремится к полной локализации производства, самостоятельно разрабатывая и изготавливая большинство компонентов, включая прокладки и уплотнительные материалы. Литье корпусов и изготовление пружин осуществляют российские партнеры по чертежам предприятия.

В прошлом году НПО АСТА получила две дополнительные НИОКР по разработке сильфонных регуляторов давления и клапанов котловой продувки, которые востребованы на российском рынке. Кроме того, предприятие самостоятельно разрабатывает около 50 видов продукции, включая конденсатоотводчики, регуляторы давления, регулирующие клапаны и электроприводы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», - отметил Воробьев.