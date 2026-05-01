«Саентологический* спидран»: в США тиктокер запустил тренд с забегом по церквям

Американские зумеры врываются в церкви саентологии*, пытаясь проверить, насколько «глубоко» им удастся проникнуть, прежде чем их остановит охрана, сообщает Baza .

Новый тренд, который получил название «Саентологический* спидран», запустил американский тиктокер Swhileyy. Он опубликовал видео, на котором забегает в саентологический* центр Голливуда и выкрикивает, что это место — секта, пока охранник не выпроваживает его наружу. Ролик завирусился в соцсетях и набрал более 90 млн просмотров.

Позднее несколько участников «Саентологических* спидранов» были задержаны за незаконное вторжение на частную территорию. Некоторые участники акции составляют карты помещений, другие выражают протест против организации, а остальные просто развлекаются.

В итоге в главном здании церкви в Голливуде демонтировали наружные дверные ручки, чтобы помешать незваным гостям.

Церковь саентологии* — официальное название движения последователей саентологии — околонаучного религиозно-философского учения, основанного американским писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. Одним из известных ее последователей является Том Круз. При этом критики, бывшие члены и правозащитники называют структуру сектой.

* В России саентологические организации признаны экстремистскими, их деятельность запрещена и прекращена по решению суда.

