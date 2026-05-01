Часть Курской области осталась без телевещания из-за атаки ВСУ
Украинский беспилотник в пятницу атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Он уточнил, что из-за атаки данный объект полностью выведен из строя. Без телевещания остался весь Рыльский район, а также часть населенных пунктов в Глушковском, Кореневском и Льговском районах.
Как добавил губернатор, энергетики начнут восстанавливать телевещание, как только позволит оперативная обстановка в области.
Ранее два мирных жителя погибли при атаке ВСУ на Белгородскую область.
