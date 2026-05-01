Гладков: два мирных жителя погибли при атаке ВСУ на Белгородскую область

За прошедшие сутки два мирных жителя погибли и двое пострадали в результате террористических атак киевского режима на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, в населенном пункте Дубовое Белгородского округа мирный житель получил ранение при атаке вражеского дрона. Пострадавшего госпитализировали. Накануне от украинских БПЛА в населенных пунктах округа повреждения получили 3 коммерческих объекта, многоквартирный дом, 5 частных домов, помещение на территории предприятия, 4 легковых и один грузовой автомобили.

«В Борисовском округе в селе Грузское с беспилотника сброшено взрывное устройство — поврежден навес на территории частного домовладения», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В населенном пункте Казинка Валуйского округа мирная жительница получила ранения от детонации украинского беспилотника. Врачи оказали ей своевременную помощь. В селе Казинка повреждены 3 частных дома, помещения 2 предприятий, 2 автомобиля, трактор и соцобъект, в селе Двулучное — частное домовладение.

В населенном пункте Волчья Александровка Волоконовского округа дрон ударил по мотоциклу, на котором ехали два парня 18 и 15 лет. От полученных ранений молодые люди погибли на месте. В хуторе Красноорловский Краснояружского округа в результате атаки FPV-дрона повреждены легковой автомобиль и частный дом.

В городе Грайворон в результате атак киевского режима повреждены 2 МКД, 4 частных дома и 2 легковых автомобиля, в селе Глотово — частное домовладение, в селе Почаево — сельхозпредприятие и грузовой автомобиль, в селе Гора-Подол — частный дом, в селе Казачья Лисица — легковой автомобиль, в селе Смородино — частный дом, в селе Новостроевка-Первая — частный дом, в селе Замостье — частный дом, в селе Дорогощь уничтожен автомобиль. Рано утром от ударов дронов в городе Грайворон поврежден легковой автомобиль, в селе Замостье — 2 автомобиля.

Кроме того, при террористических атаках ВСУ в городе Шебекино повреждены МКД, грузовой автомобиль и оборудование на территории предприятия, в селе Новая Таволжанка — 4 частных домовладения, в хуторе Стадников — частный дом, в селе Графовка — частный дом, в селе Зиборовка — легковой автомобиль и 2 частных дома, в селе Архангельское — 5 частных домовладений, в селе Мешковое уничтожен огнем легковой автомобиль и посечен забор домовладения.

В пятницу утром утром в городе Шебекино от удара вражеского беспилотника загорелся грузовой автомобиль. Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание.

