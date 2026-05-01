Курьер для «блатных»: задержали сотрудницу скандального ростовского СИЗО-1

Сотрудницу скандального ростовского СИЗО-1 задержали по подозрению в работе курьером на «привилегированных заключенных». В отношении 53-летней надзирательницы возбуждено уголовное дело, сообщает SHOT .

К инспектору отдела режима и надзора Юлии Ч. пришли с обысками после того, как к обвиняемым в камеры стали магическим образом попадать телефоны, симки и другая «запрещенка». Предположительно, именно Юлия за деньги передавала подарки в камеры обеспеченных заключенных от родственников.

После задержания сотрудницу СИЗО отстранили от работы. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Помимо этого, следователи рассматривают версию, что Юлия может быть причастна к побегу заключенных с захватом заложников летом 2024 года.

Инспектору избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Юлия не может общаться с действующими сотрудниками СИЗО-1 и покидать Ростовскую область.

