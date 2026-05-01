День добрых встреч и уважения: москвичей поздравили с Первомаем

Москвичей поздравили с Первомаем и пожелали новых успехов

Первомай — праздник с историей и традициями, которые живы и сейчас. В этот день чествуют тружеников, которые многое сделали для Москвы и России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В этот день приято дарить друг другу радость душевного человеческого общения, а также по-особому ценить сплоченность и справедливость.

«Пусть Первомай-2026 станет днем добрых встреч, уважения и благодарности людям, которые своим ежедневным трудом вносят вклад в развитие Москвы и всей страны», — добавил градоначальник.

Он также пожелал горожанам, их родным и близким крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

1 мая в России отмечают День весны и труда. Выходными в честь праздника в стране будут 1–3 мая.

