Стали известны подробности гибели трех мужчин в подмосковном Волоколамске

сегодня в 09:39

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели трех мужчин в Волоколамском городском округе, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Прошедшей ночью около 4 часов утра в отдел полиции поступило сообщение, что в поле возле населенного пункта Прозорово стоит автомобиль «УАЗ» без регистрационных номеров, в котором находятся тела трех мужчин.

По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате отравления угарным газом. Признаки насильственной смерти не обнаружены.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Волоколамская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

