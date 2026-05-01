сегодня в 09:55

На свердловского губернатора пытались напасть в Екатеринбурге

Неизвестный предпринял попытку нападения на губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Екатеринбурге, сообщает Mash .

Инцидент произошел в пятницу у «Екатеринбург Арены».

На опубликованных кадрах видно, как губернатор фотографировался с екатеринбуржцами, и в его сторону бежит мужчина в спортивном костюме. Неадеквата скрутили в метре от Паслера.

Глава региона спокойно сфотографировался с местной жительницей и проследовал на митинг перед началом праздничного концерта.

Охрана передала задержанного мужчину правоохранительным органам, которые установят все обстоятельства инцидента. К счастью, никто не пострадал.

