На свердловского губернатора пытались напасть в Екатеринбурге
Неизвестный предпринял попытку нападения на губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Екатеринбурге, сообщает Mash.
Инцидент произошел в пятницу у «Екатеринбург Арены».
На опубликованных кадрах видно, как губернатор фотографировался с екатеринбуржцами, и в его сторону бежит мужчина в спортивном костюме. Неадеквата скрутили в метре от Паслера.
Глава региона спокойно сфотографировался с местной жительницей и проследовал на митинг перед началом праздничного концерта.
Охрана передала задержанного мужчину правоохранительным органам, которые установят все обстоятельства инцидента. К счастью, никто не пострадал.
