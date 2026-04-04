В Центре Гамалеи заявили о хорошем состоянии первого пациента с онковакциной

Россиянин, который первым получил онковакцину, чувствует себя хорошо. Об этом заявил замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин, сообщает ТАСС .

По его словам на конференции по мРНК-технологиям, с пациентом все в порядке.

«По тем данным, которые мы имеем от наших онкологов, с пациентом все хорошо», — отметил Гущин.

Отечественную мРНК-вакцину «Неоонковак» поставили 60-летнему жителю Курской области — у него меланома 3 стадии с метастазами. Для разработки препарата у пациента брали образцы опухолевой и здоровой ткани, а затем проводили секвенирование, в результате чего специалисты синтезировали индивидуальную вакцину.

