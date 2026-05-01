Пассажирский поезд столкнулся с автокраном на Украине
Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости
Пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с автокраном. ЧП произошло в Львовской области Украины, сообщает ТАСС.
По информации компании «Укрзализныця», ДТП произошло после того, как водитель автокрана выехал на ж/д переезд, несмотря на запретительные сигналы.
В результате инцидента погиб машинист поезда, его помощник и водитель автокрана пострадали, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Пассажиры поезда не пострадали.
