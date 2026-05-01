сегодня в 07:49

Поезд и грузовик столкнулись на переезде в Красноярском крае

В Красноярском крае на регулируемом железнодорожном переезде вблизи станции Ингашская столкнулись поезд и грузовик, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авария произошла в пятницу в районе 2 часов ночи по местному времени.

Причины и обстоятельства инцидента выясняют специалисты. Из-за ЧП некоторые поезда задерживаются.

Иланской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по вопросу исполнения закона о безопасности движения на ж/д транспорте, также контролируется соблюдение прав пассажиров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.