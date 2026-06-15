«Тут труп, а вы плаваете»: смерть мужчины на платном пляже Алтая попала на видео

На платном пляже озера Ая в Республике Алтай на глазах отдыхающих погиб мужчина, но туристы не придали этому значения и продолжили плавать. На пляже, где все произошло, медленно реагировали спасатели, а окружающие не успели вовремя отреагировать. Видео с места происшествия в одной из соцсетей опубликовала очевидица.

«Я сейчас приехала с озера Ая, сижу в машине. Только-только приехала. И у меня в голове это осознание не приходит, как при мне сегодня утонул человек. Это просто ужасная картина была, это секундное дело. Он не доплыл до берега, вот где мы сидели рыбачили на камне, буквально где-то пять-шесть метров», — рассказала девушка.

По словам отдыхающей, когда человек начал тонуть, она включила камеру и запечатлела, как медленно работали спасатели. Как стояли катамараны, которыми никто не воспользовался, чтобы доплыть до человека и оказать ему помощь.

Когда мужчина все-таки утонул, никто не закрыл озеро. Туристы и местные жители продолжили отдыхать, купаться, в том числе в том месте, где все произошло. С береговой линии доносился смех.

Пользователи Сети в комментариях разделились на два лагеря: одни поддержали автора видео, которая в шоке от нерасторопности спасателей на платном пляже, а другие не могли понять, почему женщина камеру догадалась включить, но не поспешила на помощь к тонущему человеку сама. Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разобраться правоохранительным органам.

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