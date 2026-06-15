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«Пославший» Хинштейна чиновник объяснил, что на самом деле произошло

Чиновник, который прервал речь губернатора Курской области Александра Хинштейна на совещании, объяснил фразу, которую приняли за «Пошел вон!», сообщает Baza .

Первый замглавы администрации Льговского района Павел Вертиков рассказал, что у него были неполадки с интернетом. Когда их удалось решить, чиновник обрадовался и обратился к сисадмину Владимиру.

«Пошел, Вов!» — такую фразу он сказал якобы на самом деле.

Ранее сообщалось, что речь Хинштейна во время заседания правительства Курской области была прервана громкой фразой: «Пошел вон». Губернатор пообещал «жестко разобраться».

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