«Пославший» Хинштейна чиновник объяснил, что на самом деле произошло
Чиновник, который прервал речь губернатора Курской области Александра Хинштейна на совещании, объяснил фразу, которую приняли за «Пошел вон!», сообщает Baza.
Первый замглавы администрации Льговского района Павел Вертиков рассказал, что у него были неполадки с интернетом. Когда их удалось решить, чиновник обрадовался и обратился к сисадмину Владимиру.
«Пошел, Вов!» — такую фразу он сказал якобы на самом деле.
Ранее сообщалось, что речь Хинштейна во время заседания правительства Курской области была прервана громкой фразой: «Пошел вон». Губернатор пообещал «жестко разобраться».
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