сегодня в 15:04

Остался след от ботинка: мать ударила чужого ребенка по голове в Новосибирске

В Новосибирске мальчик на велосипеде сбил дочь местной жительницы. Та в ответ набросилась на парня и избила его, сообщает Mash Siberia .

Мальчик, катавшийся во дворе на велосипеде, сбил с ног велосипедом дочь женщины. Реакция горожанки последовала мгновенно — она ударила парня.

Свидетели ЧП утверждают, что удар был такой силы, что у пострадавшего на коже остался след от подошвы ботинка.

Родители избитого мальчика сразу попытались вызвать на место происшествия правоохранителей. Затем самостоятельно обратились в отдел и написали заявление с требованием привлечь нападавшую к ответственности.

В дежурной части пострадавшую сторону предупредили, что проведение всех проверочных мероприятий и разбирательство по данному факту займет около двух месяцев.

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