Онкобольной взорвал самодельную бомбу в больнице Азербайджана

сегодня в 07:28

Как рассказали в пресс-службе генпрокуратуры страны, ЧП случилось 30 апреля. Самодельное взрывное устройство привел в действие 37-летний пациент, который болен раком. Он хотел убить врача-радиолога.

Злоумышленник скончался на месте от полученных травм. А доктор находится в тяжелом состоянии, он получил серьезные ранения.

По данному факту местная прокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям УК страны: покушение на умышленное убийство общеопасным способом (ст. 29, 120.2.4), незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 228.1).

